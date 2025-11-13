Avversari
Parma, operazione riuscita per Suzuki! Il portiere dei ducali salterà la partita contro la Lazio: tutti i dettagli
Parma, intervento ok per Suzuki: il portiere giapponese out contro la Lazio. Tutti gli aggiornamenti in vista della sfida
Il portiere del Parma, Zion Suzuki, è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico alla mano sinistra, infortunata durante la gara pareggiata contro il Milan. L’episodio aveva subito destato grande preoccupazione nello staff gialloblu, che nei giorni scorsi aveva predisposto un piano di riabilitazione e avviato contatti con specialisti di primo livello.
Come comunicato ufficialmente dal club, Suzuki è volato a Tokyo per l’operazione, eseguita presso l’Institute for Integrated Sports Medicine della Keio University School of Medicine, alla presenza anche del responsabile sanitario del Parma, Dr. Giulio Pasta.
L’intervento, mirato alla stabilizzazione dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra, è perfettamente riuscito. Il portiere giapponese inizierà ora la prima fase della riabilitazione in patria, mantenendo un costante collegamento con lo staff medico del Parma.
COMUNICATO – “Nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio.
L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu.“
LEGGI ANCHE – Prossimo turno Serie A 2025/2026