 Parma, operazione riuscita per Suzuki! Il portiere dei ducali salterà la partita contro la Lazio: tutti i dettagli
Connect with us

Avversari News

Parma, operazione riuscita per Suzuki! Il portiere dei ducali salterà la partita contro la Lazio: tutti i dettagli

Avversari News

Infortunati Bologna, quanti stop per i giocatori rossoblù: ci saranno nella partita di Serie A contro i biancocelesti? Le ultimissime

Avversari News Non solo Lazio

Rivali Lazio, Gasperini fa sognare i tifosi della Roma: «Siamo liberi di sognare, possiamo farlo tranquillamente. Per ora godiamoci il momento. Sullo stadio...»

Avversari Hanno Detto

Lazio Atromitos, il commento di Vokolos: «È stata un’amichevole molto competitiva. Abbiamo dato tutto»

Avversari News

Como Lazio, Fabregas perde pezzi in vista del match contro di Serie A: le parole dell'allenatore dei lariani

Avversari

Parma, operazione riuscita per Suzuki! Il portiere dei ducali salterà la partita contro la Lazio: tutti i dettagli

Lazio news 24

Published

2 giorni ago

on

By

suzuki
Db Parma 01/12/2024 - campionato di calcio serie A / Parma-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Zion Suzuki

Parma, intervento ok per Suzuki: il portiere giapponese out contro la Lazio. Tutti gli aggiornamenti in vista della sfida

Il portiere del Parma, Zion Suzuki, è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico alla mano sinistra, infortunata durante la gara pareggiata contro il Milan. L’episodio aveva subito destato grande preoccupazione nello staff gialloblu, che nei giorni scorsi aveva predisposto un piano di riabilitazione e avviato contatti con specialisti di primo livello.

Come comunicato ufficialmente dal club, Suzuki è volato a Tokyo per l’operazione, eseguita presso l’Institute for Integrated Sports Medicine della Keio University School of Medicine, alla presenza anche del responsabile sanitario del Parma, Dr. Giulio Pasta.

L’intervento, mirato alla stabilizzazione dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra, è perfettamente riuscito. Il portiere giapponese inizierà ora la prima fase della riabilitazione in patria, mantenendo un costante collegamento con lo staff medico del Parma.

COMUNICATO – “Nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio.

L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu.

LEGGI ANCHE – Prossimo turno Serie A 2025/2026

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.