Parisi Lazio, i biancocelesti puntano a un prestito con obbligo di riscatto

Parisi è da tempo un obiettivo della Lazio, alla ricerca di un terzino sinistro: le mosse dei biancocelesti

La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro. Il sogno di Sarri sarebbe Emerson Palmieri, ma, viste le difficoltà per arrivare all’azzurro, una pista calda, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe essere quella che porta a Parisi.

L’Empoli lo valuterebbe 10 milioni di euro, ma i biancocelesti sarebbero al lavoro per limare la cifra. Possibile l’inserimento di qualche contropartita, come Kamenovic e Moro. I capitolini potrebbero anche provare a ottenere un prestito con obbligo di riscatto, formula che non entusiasmerebbe i toscani. I margini di trattativa però ci sarebbero, anche se occorrerà fare attenzione alla concorrenza, soprattutto del Napoli.