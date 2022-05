Calciomercato Lazio, cercasi terzino sinistro: Sarri sogna Emerson

Un ruolo importante nel calciomercato della Lazio sarà senza dubbio il terzino sinistro: Sarri sogna Emerson Palmieri

Un ruolo importante nel calciomercato della Lazio sarà senza dUbbio il terzino sinistro. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il sogno di Maurizio Sarri sarebbe Emerson Palmieri, avuto sl Chelsea e che riabbraccerebbe il tecnico.

Il maggiore ostacolo per il terzino dell’Italia sarebbe legato al possibile riscatto del Lione. In quel caso le possibilità sarebbero londinese. Nel caso in cui il giocatore tornasse invece alla base, visto un contratto in scadenza nel 2024, tutto cambierebbe. Ma occhio alla richiesta dei londinesi, che si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro.

Resterebbe sempre valida la pista Parisi, ma anche in questo caso toccherebbe fare i conti con le pretese economiche dell’Empoli per lasciare partire il proprio gioiello. E il presidente Corsi scatenerebbe una vera e propria asta.