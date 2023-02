Parigini: «Fabregas? Nel suo fantacalcio c’è un giocatore della Lazio»

Parigini, il giocatore del Como racconta un aneddoto che riguarda Fabregas rivelando che nel suo fantacalcio c’è Pedro

In occasione di una diretta su Twich, è intervenuto Parigini il quale ha voluto raccontare alcuni aneddoti di Fabregas, rivelando che nella sua squadra del fantacalcio c’è Pedro suo ex compagno al Barcellona

PAROLE – «Se Fabregas fa il Fantacalcio? Sì, anche se non è messo bene in classifica. Ha preso tutti i suoi ex compagni di squadra, in primis Pedro della Lazio. Non gli importa di vincere, si diverte»