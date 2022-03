Nicolato, c'è preoccupazione: «Non ci sono più giovani italiani, tra poco...»

Nicolato, CT dell’Under21, ha sottolineato la mancanza di giovani calciatori italiani: il rischio è dover ricorrere a quelli della Serie C

Intervenuto in conferenza stampa, Paolo Nicolato ha fatto un punto sulla situazione giovani in Italia:

«Abbiamo bisogno di mettere sul piano della discussione l’utilizzo dei giovani. Il calcio italiano rischia di subire questa situazione, abbiamo bisogno di ragazzi per la Nazionale A. Se continuiamo così, dovremo pescare dalla Serie C o trovare oriundi. In attacco praticamente non gioca più nessuno. L’Europa ci sta insegnando molte cose, dobbiamo avere umiltà e occhi».