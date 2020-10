Panico in casa Lazio, i bookmakers cancellano le quote della sfida di Champions

Si infittisce il mistero Brugge-Lazio: i bookmakers sospendono le quote.

La rifinitura del Fersini di Formello ha lasciato dubbi pesantissimi in casa Lazio. Inzaghi si è ritrovato con 11 calciatori di movimento, gli esiti dei tamponi dell’UEFA diranno se la Lazio partirà decimata o meno per Bruges. Oltre a Radu e Lulic, rischiano il forfait Leiva, Ramos, Immobile, Luis Alberto, oltre alla sicura assenza di Strakosha. A questo proposito, data la situazione, i bookmakers dei principali siti di scommesse hanno cancellato le quote per il match in programma domani sera in Belgio. La marea di assenze fa crescere i sospetti, si attende il responso dei tamponi per capire se la Lazio avrà il numero sufficiente per affrontare la seconda gara del gruppo F di Champions League.