Panchina Lazio, da Gattuso a Sarri: tutti i profili vagliati per il post Inzaghi

Panchina Lazio, quale sarà il futuro di Simone Inzaghi? Il caso di addio (sempre più probabile) è pronto Gattuso ma spuntano altri nomi

Le parole di Inzaghi al termine di Sassuolo Lazio sanno di addio. Il tecnico ha affermato che aspetta la Lazio da 16 mesi e il suo sfogo in diretta non avrà sicuramente fatto piacere a Lotito. In attesa di capire cosa succederà, avanza il casting per la panchina.

Come scrive il Messaggero, Gattuso è in pole. Gli altri che piacciono sono Allegri, incontrato anche a pranzo, e Sarri, che ha uno stipendio molto alto. A sperare in un chiamata è Mihajlovic, mentre Conceicao resta in attesa.