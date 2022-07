Pancaro sicuro: «Sarà una corsa a tre per il quarto posto. La Lazio...»

Giuseppe Pancaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio della corsa al quarto posto per il prossimo anno

QUARTO POSTO – «In questo momento non vedo una vera e propria favorita. Lazio e Roma si sono mosse bene mentre il Napoli ha perso un giocatore difficilmente sostituibile come Koulibaly. Penso comunque che sarà una corsa a tre per il quarto posto, visto che Juventus e milanesi sono più avanti».