Pancaro, relax in spiaggia con il figlio Riccardo – VIDEO

Relax in spiaggia per l’ex difensore della Lazio Giuseppe Pancaro. In sua compagnia c’è suo figlio Riccardo

Giorni di vacanze, di riposo e di relax un po’ per tutti, quindi anche per allenatori ed ex calciatori. Tra questi spicca Giuseppe Pancaro, colonna della Lazio scudettata del 2000.

L’ex difensore si sta infatti rilassando in famiglia al mare. Con lui c’è il figlio Riccardo, tifoso biancoceleste e giocatore delle giovanili biancocelesti. i due si sono mostrati su Instagram, mentre palleggiano in spiaggia.