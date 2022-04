Pancaro: «Lazio Milan partita del mio cuore ma tifo i biancocelesti»

Giuseppe Pancaro ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com del match di questa sera tra Lazio e Milan

LAZIO-MILAN – «Sono le due squadre più importanti della mia carriera. Se proprio dovessi scegliere direi la Lazio».

MIGLIOR MOMENTO – «Lo scudetto con la Lazio senza dubbio. Eravamo un grande gruppo, affiatato e soprattutto a Roma mancava da troppo tempo una vittoria così. La città è stata in festa per mesi. Un calciatore vive per emozioni del genere».