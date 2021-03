Pancaro su Conceicao: «Lo Scudetto ci ha legati per sempre»

Intervistato da Tuttomercatoweb, Giuseppe Pancaro ha espresso il suo giudizio su Conceicao, ricordando lo Scudetto vinto nel 2000

Sergio Conceicao punta a un inaspettato passaggio del turno questa sera all’Allianz Stadium, dove andrà in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata i portoghesi hanno battuto la Juventus per 2-1, e Conceicao ha messo in mostra le sue doti da allenatore.

Di questo, e dello Scudetto vinto insieme nel 2000, ha parlato l’ex Lazio Giuseppe Pancaro ai microfoni di Tuttomercatoweb: «Sergio è un uomo intelligente e dalla forte personalità, e lo metteva in mostra anche da calciatore. Quando è venuto a giocare in Italia sono andato a vedere la rifinitura».

IMPRESSIONE – «Ho visto un allenatore preparato e con le idee chiare. Per lui il gruppo è importantissimo, il suo Porto ha un’identità e riesce a trasmetterla ai giocatori».

ALLENATORE IN CAMPO – «Ha un’intelligenza calcistica importante, da compagno di squadra lo riconoscevamo».

SCUDETTO – «Con Sergio siamo riusciti a coronare un sogno. Sembrava un traguardo impossibile, ma costruendo mattone dopo mattone siamo riusciti nell’impresa. Quel ricordo ci legherà per sempre».