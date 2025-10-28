News
Panathinaikos, aria di cambiamento: dopo Benitez, spunta l’ipotesi di un ds italiano! E’ stato anche collaboratore di Fabiani
Panathinaikos, aria nuova ad Atene: dopo Benitez, spunta un candidato italiano per la direzione sportiva. Le ultimissime
Dopo aver affidato la panchina a Rafa Benitez, il Panathinaikos è pronto a completare la propria rivoluzione tecnica con la nomina di un nuovo direttore sportivo.
Tra i candidati presi in considerazione dal club ateniese c’è anche l’italiano Giancarlo Romairone, ex dirigente di Bari, Triestina e Chievo, fino a pochi mesi fa collaboratore di Angelo Fabiani nell’area tecnica della Lazio. Per lui si prospetterebbe così l’occasione di una nuova esperienza internazionale.
L’arrivo di Benitez al posto di Kontis ha già segnato un cambio di rotta significativo, e la società greca punta ora a individuare un ds capace di affiancare il tecnico spagnolo nella costruzione del nuovo progetto.
Un fattore che potrebbe favorire Romairone è la consuetudine di Benitez a instaurare rapporti di fiducia con dirigenti italiani: emblematici i casi di Mauro Pederzoli al Liverpool e di Filippo Fusco in altre tappe della sua carriera.
Il Panathinaikos, comunque, mantiene aperte diverse opzioni e continuerà a valutare più profili prima di arrivare alla decisione finale. La notizia è riportata da Gianluca Di Marzio.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo