 Panathinaikos, aria di cambiamento: dopo Benitez, spunta l’ipotesi di un ds italiano! E' stato anche collaboratore di Fabiani
Connect with us

News

Panathinaikos, aria di cambiamento: dopo Benitez, spunta l’ipotesi di un ds italiano! E' stato anche collaboratore di Fabiani

News

Mandas Lazio, l'estremo difensore è sempre più vicino a lasciare i biancocelesti. Quella squadra lo ha messo nel mirino

News

Italiano Bologna, buone notizie per il tecnico rossoblu: è stato dimesso dall'ospedale. La nota del club felsineo e le condizioni dell'allenatore

News

Pisa Lazio, la vendita non decolla per i padroni di casa. Lo stadio sarà soprattutto a tinte biancocelesti. Una spinta in più per gli uomini di Sarri

Lazio Women News

Milan Lazio Women: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming! Tutti i dettagli

News

Panathinaikos, aria di cambiamento: dopo Benitez, spunta l’ipotesi di un ds italiano! E’ stato anche collaboratore di Fabiani

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Fabiani
Fabiani

Panathinaikos, aria nuova ad Atene: dopo Benitez, spunta un candidato italiano per la direzione sportiva. Le ultimissime

Dopo aver affidato la panchina a Rafa Benitez, il Panathinaikos è pronto a completare la propria rivoluzione tecnica con la nomina di un nuovo direttore sportivo.

Tra i candidati presi in considerazione dal club ateniese c’è anche l’italiano Giancarlo Romairone, ex dirigente di Bari, Triestina e Chievo, fino a pochi mesi fa collaboratore di Angelo Fabiani nell’area tecnica della Lazio. Per lui si prospetterebbe così l’occasione di una nuova esperienza internazionale.

L’arrivo di Benitez al posto di Kontis ha già segnato un cambio di rotta significativo, e la società greca punta ora a individuare un ds capace di affiancare il tecnico spagnolo nella costruzione del nuovo progetto.

Un fattore che potrebbe favorire Romairone è la consuetudine di Benitez a instaurare rapporti di fiducia con dirigenti italiani: emblematici i casi di Mauro Pederzoli al Liverpool e di Filippo Fusco in altre tappe della sua carriera.

Il Panathinaikos, comunque, mantiene aperte diverse opzioni e continuerà a valutare più profili prima di arrivare alla decisione finale. La notizia è riportata da Gianluca Di Marzio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.