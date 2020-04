Lazio Women, Palombi: «Questa maglia è un sogno, vogliamo la Serie A»

Claudia Palombi, attaccante della Lazio Women, ha raccontato come sta vivendo questo periodo di stop dal calcio

Stesso cognome, stessi colori nel cuore. Claudia e Simone Palombi con la Lazio nel destino. Sulle orme del fratello, anche la giovane 22enne è un’attaccante per la sezione Women del club. Dopo essere intervenuta ai nostri microfoni (QUI L’INTERVISTA) la ragazza è stata raggiunta dal Corriere della Sera per parlare di questo momento di stop: «Sembra di vivere in un tunnel al termine del quale non si vede la luce. Ho la fortuna di avere il preparatore che mi segue a mezzogiorno perché la sera lavoro, faccio le consegne per il nostro ristorante».

SQUADRA – «Mi manca tutto. Le compagne, il campo, l’allenamento, le partite. Spero si possa riprendere, anche a settembre e con tanti turni infrasettimanali, perché vorremmo chiudere la stagione e andare in serie A meritandocelo sul campo, ma vedendo il protocollo non è semplice. Nessuna di noi potrebbe stare quarantacinque giorni in ritiro: lavoriamo tutte».

LAZIO – «Meraviglioso. Dopo tanti anni con la Res Roma, giocare con questa maglia è come aver realizzato un sogno. Quando durante la presentazione della squadra ci hanno detto che avremmo giocato le nostre partite a Formello, quasi non ci credevo».