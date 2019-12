Pallone d’Oro, ecco la top 10 dei candidati alla vittoria

Pallone d’Oro, a Parigi la premiazione: ecco la top 10. Favorito Leo Messi. Assente Ronaldo.

Tutto pronto per di premiazione del Pallone d’Oro. Al Teatro Chatelet di Parigi si terrà la cerimonia con cui verrà premiato il vincitore del 2019. Leo Messi sembra il favorito per aggiudicarsi il trofeo per la sesta volta in carriera. L’anno scorso vinse Modric. Assente Cristiano Ronaldo: parteciperà al Gran Galà del Calcio. Di seguito, i dieci candidati finali.

Alisson (Liverpool);

Lewandowski (Bayern);

Mahrez (Manchester City);

Mané (Liverpool);

Mbappé (Psg);

Messi (Barcellona);

Ronaldo (Juventus);

Salah (Liverpool);

Bernardo Silva (Manchester City);

Van Dijk (Liverpool).