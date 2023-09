Palladino a Sky: «Ci voleva una prestazione cosi, abbiamo messo in crisi una grande squadra»

Palladino, il tecnico brianzolo ha parlato al termine della gara contro la Lazio esternando le sue sensazioni a caldo

Al termine della gara contro la Lazio, ai microfoni di Sky ha parlato Raffaele Palladino che ha esternato a caldo le sue sensazioni sulla gara, ecco le sue parole

PAROLE – Siamo soddisfatti, siamo usciti stremati. Ci voleva una prestazione così, se lo meritavano i ragazzi. Questa settimana li ho visti carichi, avevano voglia di dimostrare di potersela giocare anche con le grandi squadre. Ci serve questa prestazione, ci dà consapevolezza e slancio per il campionato. Serve a capire che siamo una grande famiglia e vogliamo continuare a fare bene. Sono contento delle parole di Gagliardini, ovviamente non deve mancare mai l’umiltà e la fame. Anche l’autostima e la consapevolezza sono fondamentali, fare prestazioni del genere all’Olimpico contro la Lazio che viene da un periodo particolare. Abbiamo fatto una delle nostre migliori partite. Abbiamo messo in difficoltà una Lazio che ha grandi giocatori

Abbiamo lavorato tanto sulla solidità difensiva, eravamo un po’ troppo lunghi e fragili ultimamente. Non lavoravamo benissimo. Queste due settimane abbiamo trovato compattezza e solidità, questa partita ci dà morale e grande slancio per il futuro. Fare punti con le grandi squadre credo sia ancora più difficile quest’anno, il gap si è alzato perché si sono rinforzate. Credo sia complicato fare tutti quei punti con le big, ci interessa la prestazione non il risultato. Se arrivano punti saremo felic