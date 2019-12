PAIDEIA Lazio, Vavro in clinica per controlli al ginocchio

Denis Vavro si è recato questa mattina in Paideia: il difensore della Lazio sta recuperando da un problema al ginocchio

Si è fermato nella gara contro il Rennes: un problema al ginocchio lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo. Il difensore della Lazio, Denis Vavro, oggi, si è recato in Paideia per sottoporsi ad alcuni controlli e il rientro è previsto per metà gennaio.

Per i suoi compagni, invece, l’appuntamento è per le 15 a Formello, col primo allenamento dopo la vittoria della Supercoppa.