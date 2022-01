Pagelle Salernitana-Lazio: Immobile insaziabile, Milinkovic artista

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la ventiduesima giornata di campionato tra Salernitana e Lazio: le pagelle

Salernitana e Lazio sono scese in campo allo stadio Olimpico nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Le pagelle dei protagonisti del match:

STRAKOSHA 6 – Un pomeriggio da vero e proprio spettatore, visto che la Salernitana non si rende mai pericolosa.

HYSAJ 6 – Non è in perfette condizioni, ma offre una prestazione ordinata e diligente.

LUIZ FELIPE 6- Rischia il giallo dopo pochissimi minuti. Ammonizione che arriva poi nel secondo tempo. La sterilità offensiva della Salernitana lo impegna molto poco, ma quando accade risponde presente (83′ VAVRO s.v. ).

PATRIC 6 – Idem come sopra. Lo spagnolo per di più molto spesso si fa vedere sui calci piazzati.

MARUSIC 6 – In difesa vive una giornata tranquilla, vista la poca pressione degli avversari. Molto spesso accompagna in fase offensiva. Insomma, una prestazione più che sufficiente. (59′ LAZZARI 6,5 – Gioca sempre molto alto, quasi da attaccante esterno. E infatti sfrutta alla perfezione un pallone in profondità di Anderson, realizzando il secondo gol stagionale).

MILINKOVIC 8 – Il suo assist di tacco per il primo gol di Immobile è da vero artista. Sontuosa anche la sua giocata in occasione del tris. Oggi il serbo ha fatto davvero quello che voleva, spadroneggiando in mezzo al campo e non solo.

CATALDI 6 – Un’ingenuità gli costa il giallo e la squalifica con l’Atalanta. Per il resto, la sua è una partita ordinata (59′ LEIVA 6 – Con la sua esperienza non può certo andare in difficoltà in una partita che, quando entra, è già in discesa).

LUIS ALBERTO 6,5 – Qualche giocata di buona qualità e una presenza sempre viva nella manovra. In fase offensiva la sua presenza si percepisce.

PEDRO 6 – Fornisce un assist al bacio per il secondo gol di Immobile, dopo una sgroppata sulla fascia. Costretto a uscire per un problema al polpaccio. E la sua smorfia non può che preoccupare (40′ FELIPE ANDERSON 6,5 – Entra a freddo e ci mette un po’ a carburare. Sale di tono a metà ripresa, fornendo l’assist a Lazzari).

IMMOBILE 8 – Non fa più notizia quando segna e infrange record. Colpisce per la fame e la determinazione. Ciro non è davvero mai sazio.

ZACCAGNI 6 – Poco cercato dai compagni, appare meno brillante nell’uno contro uno. Si limita al compitino (83‘ LUKA ROMERO 6 – Entra e mette in mostra personalità e qualità).