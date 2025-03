Condividi via email

Pagelle Lazio Viktoria Plzen: i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2024/25

Provedel 5,5 Si mette in mostra con qualche bell’intervento ma rischia anche tantissimo in impostazione (errore che porta alla traversa di Vydra ma non solo quello).

Marusic 6 Rimedia un cartellino giallo dopo tre minuti e gioca con quel peso per l’intero match. Tiene comunque bene la linea.

Patric 6 Buone letture difensive alla sua prima da titolare nel 2025. Non impeccabile ma comunque svolge un buon lavoro di reparto. Dal 80′ Gila sv.

Romagnoli 7,5 Non perfetto in marcatura in occasione del gol del vantaggio firmato da Sulc, soffre ma non affonda nella serata dell’Olimpico. E nel finale trova un altro gol: questo pesantissimo perchè vale i quarti.

Tavares 5,5 Oggi un po’ troppo sotto ritmo rispetto ai livelli a cui ha abituato i suoi tifosi, si vivacizza con il passare dei minuti ma senza colpi clamorosi. Dal 67′ Lazzari 6 Entra e si mette subito in mostra soprattutto nella fase offensiva, dando maggiore vivacità.

Vecino 6 Bada più alla quantità che alla qualità in una partita che probabilmente lo richiede sin dalle primissime battute.

Guendouzi 6 Non proprio impeccabile da filtro davanti alla difesa, si muove però moltissimo in mezzo al campo in entrambe le fasi di gioco.

Isaksen 5 Qualche errore di troppo in fase di costruzione, alterna buone giocate ad altre molto confuse. La sua partita non si accende mai.

Pedro 5,5 Dopo una prima frazione in cui di fatto non si è mai visto, nella ripresa entra con un altro piglio e lo si vede dopo pochi minuti con la conclusione da posizione defilata. Ma non è la scintilla che lo accende. Dal 80′ Dele-Bashiru sv.

Zaccagni 6 Da vero capitano dà una mano anche lui in fase difensiva, si vede troppo poco lì davanti e non solo per colpa sua (una punizione nella ripresa e poco più).

Castellanos 5 In generale poco vivo e preciso, e quando deve calciare verso la porta e quando deve dialogare con i compagni di reparto. Oggi male. Dal 67′ Dia 6 Il suo ingresso dà maggiore vivacità al reparto offensivo: corre e prova a farsi spazio.

Baroni 6 Approccio un po’ troppo molle della sua squadra, che ne paga le conseguenze nella ripresa con il gol di Sulc. Strappa la sufficienza “solo” per la qualificazione, ma non è stata una grande Lazio stasera.