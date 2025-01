Pagelle Lazio Fiorentina: Pellegrini da incubo, tante distrazioni. Si salvano solo... - VOTI

Pagelle Lazio Fiorentina: i voti ai protagonisti del match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Fiorentina, match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 5: poteva forse fare di più sul tiro di Adli, preso in controtempo sul gol del 2-0 di Beltran dove era fuori posizione

MARUSIC 6: clamoroso l’errore che porta poi al gol dell’1-0. Si riscatta nel finale con quella capocciata che dà speranze alla Lazio e piega le mani di De Gea, sfiora anche la doppietta

GILA 6: il migliore dietro, se non perchè si lancia con continuità in avanti nel secondo tempo. Ha un paio di conclusioni sul destro, ma è poco preciso

ROMAGNOLI 5.5: non ha molte colpe sui due gol presi, ma sicuramente anche lui non era posizionato al meglio

PELLEGRINI 4.5: sorpreso sull’azione del 2-0, non riesce a fermare l’avanzata di Dodo che crossa da quella parte. Distratto per tutto il tempo, non incide mai (65′ HYSAJ 6: entra nell’azione del gol con la sponda per Marusic, prestazione migliore di quella del compagno certamente)

GUENDOUZI 5.5: meno preciso del solito, avrebbe bisogno di tirare il fiato. Ma l’impegno non lo fa mai mancare

DELE-BASHIRU 5: Baroni lo lancia in campo per dare riposo a Rovella. Il nigeriano però non sfrutta l’occasione, non si fa mai vedere nel primo tempo ed esce all’intervallo (46′ ROVELLA 6.5: entra lui e si alzano i giri del motore del centrocampo, non si può farne a meno. Cambia il volto del centrocampo)

ISAKSEN 5.5: cerca qualche fiammata della sue, poca precisione e non riesce a rendersi pericoloso (46′ PEDRO 5.5: tanta confusione nelle giocate, meno precisione del solito)

DIA 5.5: i suoi movimenti sono difficili da leggere per la Fiorentina, che riesce a prendergli le misure col tempo. Bloccato lui la Lazio fa fatica a creare (80′ NOSLIN SV)

ZACCAGNI 5.5: come un diesel carbura col passare dei minuti, la palla va sempre a lui nella ripresa con i compagni che sperano in una giocata per riaprire la gara. Però non gli riesce

CASTELLANOS 5.5: lotta su ogni pallone, si sbatte ma di fatto non ha buone occasioni. Chiuso bene nella morsa della difesa viola

BARONI 5.5: nella ripresa è assedio biancoceleste e sulla reazione gli si può dire poco. Ancora una volta però, un approccio sbagliato in un big match che costa caro alla sua squadra, che fatica a tornare in partita dopo il 2-0