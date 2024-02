Pagelle Lazio-Bologna: disastro Provedel-Luis Alberto, Isaksen ultimo a mollare – VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Bologna, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

PROVEDEL 4.5: brutto errore in coppia con Luis Alberto che pesa nel computo finale del risultato.

LAZZARI 5: impreciso, si vede poco in avanti e dietro soffre i continui uno-due bolognesi. (76′ PELLEGRINI 5.5: non entra tanto meglio del compagno).

PATRIC SV: solito problema fisico che lo mette ko dopo dieci minuti, una vera sfortuna per la Lazio. (11′ CASALE 4.5: disastro su tutta la linea, tiene in gioco El Azzouzi sul gol dell’1-1, sorpreso da Zirkzee sul 2-1).

GILA 6: dietro è l’unico a reggere, poi prova a combinare qualcosa in avanti con qualche discesa ma gli spazi sono pochi.

MARUSIC 5.5: anche lui si vede molto poco in avanti, ma fa un lavoro migliore di Lazzari nel contenere l’avversario.

GUENDOUZI 6: tanta corsa, tanta grinta e tanti palloni recuperati. Non basta però per creare un qualcosa di pericoloso.

CATALDI 6: ordinato, senza sbavature. Bene nel primo tempo, nella ripresa cala anche lui fisicamente dopo il match col Bayern.

LUIS ALBERTO 4.5: pessimo il passaggio per Provedel dal quale nasce l’1-1. Un errore dal quale lo spagnolo sembra non riprendersi. Spento. (76′ KAMADA 5.5: non dà la scossa).

ISAKSEN 6.5: in netto miglioramento, preciso nell’infilare Skorupski, sfiora anche la perla che poteva portare alla doppietta. Esce stremato. (65′ PEDRO 5: chi l’ha visto? Entrato in campo non ha combinato niente di degno di nota).

IMMOBILE 6.5: si sbatte tanto, serve anche l’assist per il momentaneo 1-0 ad Isaksen e si vede annullare un gol in fuorigioco. Non si può rinunciare a lui in un momento come questo. (65′ CASTELLANOS 5.5: si sbatte tanto, ma in fin dei conti non è mai pericoloso).

FELIPE ANDERSON 5.5: ci prova ma va troppo a sprazzi e la manovra comprensibilmente ne risente.

SARRI 5.5: l’aveva preparata anche bene, poi vuoi l’errore di Provedel, vuoi la stanchezza per le fatiche di Champions, ma la sua Lazio nel secondo tempo non scende praticamente in campo.