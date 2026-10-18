Pagelle Juventus Lazio, i danesi al top: Gattuso è praticamente perfetto. Non ci sono peggiori in campo

Pagelle Juventus Lazio – I voti dei calciatori biancocelesti scesi in campo oggi allo Stadium di Torino e anche il giudizio alla prova di mister Gattuso
Le nostre pagelle di Juventus-Lazio, settima giornata di campionato:
MANDAS 6,5 – Ottimo nelle uscite, attento quando è chiamato in causa.
FLORIANI 6,5 – Buona prestazione, fatica un po’ nella ripresa.
SUTALO 7,5 – Cancella un suo stesso svarione e poi confeziona una gara perfetta.
PROVSTGAARD 8 – Un gol che corona un ottimo inizio di campionato.
NUNO TAVARES 7,5 – Un Nuno così è troppo bello per essere vero.
FRATTESI 7 – Tanta, tantissima sostanza, 90 minuti di puro sacrificio in entrambe le fasi.
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BELAHYANE 7 – Il centrocampo ormai lo domina come pochi.
TAYLOR 6,5 – Il solito, niente da dire, una certezza. Dal 70′ DELE BASHIRU 7 – Freddo per chiuderla come mai in vita sua.
ISAKSEN 8 – Secondo gol di fila. Da grande ala nel momento più importante risponde presente. Vorremmo vedere sempre questo Isaksen – Dal 77′ LAZZARI 6 Un paio di spunti per la sufficienza.
NOSLIN 6,5 – Forse il “peggiore”, ma definirlo tale è una forzatura. – . Dal 70′ PINAMONTI 6 – Lotta e fa il lavoro sporco.
ZACCAGNI 7 – Prosegue nel suo ottimo momento. Bello l’assist per Provstgaard. –
GATTUSO 9 – Forse troppo, ma ci viene difficile dargli meno.