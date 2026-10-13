Lazio, capitolo Pellegrini: il terzino può rientrare contro la Juventus – Lazio News 24

Lazio, capitolo legato a Luca Pellegrini: il terzino può rientrare in questa settimana in lista in occasione della trasferta di Torino contro la Juventus

Novità importanti in casa Lazio in vista del delicato match di Serie A contro la Juventus, in programma domenica 18 ottobre e valido per la 7a giornata. La formazione biancoceleste si appresta a riaccogliere un elemento prezioso per la propria rosa, pronto a rientrare ufficialmente nei ranghi dopo un periodo d’attesa.

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Lazio, la mossa per reinserire Pellegrini

Come riferisce Il Messaggero, Luca Pellegrini è a un passo dal fare il suo ritorno ufficiale nella lista dei convocati. Il terzino sinistro sta per completare l’iter necessario e, secondo i piani dello staff, il suo reinserimento formale dovrebbe concretizzarsi nel corso di questa settimana, restituendo al giocatore la possibilità di tornare a respirare il clima partita.

Gattuso ritrova un’opzione preziosa per la Lazio

Il recupero dell’esterno difensivo rappresenta una notizia estremamente positiva per l’allenatore Gennaro Gattuso. Con il rientro del terzino, il tecnico potrà contare su una freccia in più nel proprio arco per la corsia di sinistra, aumentando le alternative tattiche e garantendo la giusta copertura in un reparto finora sollecitato.

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