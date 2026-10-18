Spalletti nel post partita: «Non mi spiego questa prestazione! Juve inferiore alla Lazio» – Lazio News 24

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato nel post partita del match della 7a giornata contro la Lazio

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato nel post partita del match valido per la 7a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

JUVENTUS – «Ci siamo trovati di fronte a una Juventus indubbiamente al di sotto rispetto alla formazione avversaria, una squadra incapace di assumere il controllo del pallone e priva di lucidità strategica nell’impostazione della gara. Trovare delle motivazioni immediate non è affatto semplice: dopo il rientro alle quattro e mezza del mattino al termine del confronto di giovedì, abbiamo scelto di non svolgere sedute intense per concedere un adeguato recupero alla rosa. Ho provato a modificare l’assetto iniziale inserendo sei elementi freschi, ma siamo apparsi eccessivamente macchinosi sia nell’atletismo che nelle scelte di gioco. Nel calcio occorre valutare la posizione del pallone e la lettura delle situazioni: se si arriva con perenne ritardo sui contrasti, qualsiasi accorgimento tattico o modulo diventa irrilevante in assenza di ritmo e trasporto agonistico».

LIMITI – «Sottoscrivo la disamina, i fattori da tenere in considerazione sono molteplici. Ciò che emerge chiaramente è che la prestazione sia mancata sul piano dell’intensità, della manovra e del dinamismo, evidenziando inoltre un’eccessiva vulnerabilità emotiva dopo aver perso i duelli individuali sul terreno di gioco. Si sono visti diversi comportamenti che non ho affatto gradito».

CRESCITA E FUTURO – «Si finisce sempre per analizzare l’aspetto temperamentale delle persone: l’elemento fondamentale resta dimostrare una reazione immediata senza lasciarsi sopraffare dall’andamento negativo degli episodi. Le prospettive della Juventus dipenderanno unicamente dalla nostra determinazione e siamo chiamati a metabolizzare in fretta questo concetto. Oggi tra i più giovani si notano profili pronti a combattere su ogni pallone e altri che al primo contrasto fisico finiscono a terra; si tratta di una dinamica che appartiene alla sfera caratteriale di ciascun individuo».

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