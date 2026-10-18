Gattuso nel post partita: «Un applauso al gruppo che si è creato, ha coraggio. Siamo una famiglia!» – Lazio News 24

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 7a giornata contro la Juventus

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 7a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Juventus. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

SIGNIFICATO VITTORIA E FORZA DEL GRUPPO – «Si tratta della mia prima vittoria su questo campo da quando ho intrapreso la carriera da tecnico, perciò le congratulazioni vanno estese integralmente ai calciatori. Durante gli allenamenti settimanali manteniamo ritmi elevatissimi e siamo riusciti a cementare un bellissimo spirito di gruppo. Un plauso va rivolto pure alla società: pur lavorando con risorse finanziarie contenute durante la sessione di calciomercato, sono stati ingaggiati uomini di grande valore morale. Il merito principale risiede in questi atleti, rendere la mia gestione fluida per me è davvero semplice. Adesso ci godiamo questo risultato positivo, ma la concentrazione si sposta subito sul confronto con il Parma. Siamo abituati a stazionare nelle zone alte della graduatoria, anche se forse non abbiamo ancora la piena maturità per farlo. Possiamo prenderci una pausa di riflessione per assaporare questa affermazione; oggi era fondamentale conquistare l’intera posta in palio, considerando che nelle sfide contro Milan e Monza ci era andata bene avendo corso notevoli pericoli. Ora focalizziamoci sul prossimo impegno».

SPOGLIATOIO E FILOSOFIA – «Ho trasformato l’ambiente sfruttando le mie consuete metodologie. Diversi anni fa avevo manifestato l’intenzione di abbandonare la panchina poiché mal tolleravo specifici comportamenti; ho intrapreso un cammino personale lavorando molto su questo aspetto. Attualmente pretendo l’assoluto rispetto di due o tre principi fondamentali, mentre per tutto il resto sono io a pormi in atteggiamento di ascolto verso la squadra. Tollero con maggiore serenità il loro stile di vita, ma su quei limitati paletti prescritti non si ammettono deroghe. Ritengo che la chiave di volta risieda proprio qui. L’esperienza maturata nei campionati esteri mi è servita moltissimo: ogni atleta possiede un’indole differente e la conduzione del gruppo richiede un notevole dispendio di energie quotidiane. Il compito primario è metterli nelle condizioni ideali per esaltare le proprie doti: possiedono un bagaglio tattico notevole ma rischiano di demoralizzarsi al primo ostacolo. Far comprendere loro l’importanza di non arrendersi e di perseverare nell’applicazione quotidiana costituisce il traguardo più rilevante».

PARTITA – «Nuno Tavares e Mattia Zaccagni dispongono di un tasso tecnico indiscutibile. Il terzino possiede una falcata impressionante: quando trova la condizione atletica ideale aumenta i giri del motore e diventa devastante. L’intesa su quella fascia offre ottime garanzie. Potevamo esprimere una manovra migliore anche nel corso della prima frazione di gara, dove Romano avrebbe potuto creare maggiori grattacapi alla difesa avversaria. Inoltre, Reda Belahyane in svariate circostanze evitate di abbassarsi per garantire l’ampiezza di manovra ai nostri laterali. Questa rosa dimostra di non temere i duelli individuali in campo aperto, potendo contare su una spiccata intensità atletica. La mia preoccupazione principale risiede nella tenuta mentale che non riusciamo ancora a governare appieno; dobbiamo conservare la propensione ad aggredire in avanti con determinazione, poiché è proprio questa la condotta che ci ha consentito di raggiungere traguardi importanti».

ATTEGGIAMENTO E SOFFERENZA – «Principalmente la personalità di non rintanarsi in difesa, unitamente alla volontà di pressare costantemente la manovra altrui nella loro metà campo. Abbiamo dimostrato capacità di soffrire nei momenti di pressione, rimanendo compatti con il giusto atteggiamento: questo è l’aspetto che ho apprezzato maggiormente. Non era ammissibile ripetere quanto accaduto nelle sfide dominate contro Milan e Venezia, dove le parate di Christos Mandas ci avevano letteralmente salvato dalla sconfitta».

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