Provstgaard nel post partita: «Grandissima gara! Gattuso fondamentale per noi, contento del suo arrivo» – Lazio News 24

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha parlato nel post partita del match della 7a giornata contro la Juventus

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 7a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Juventus. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

PARTITA E GATTUSO – «Grandissima partita di cui siamo contenti! C’è qualcosa da migliorare, ma ci sono anche cose fatte molto bene. Mi godo calcio e campo, sorrido per questo. Inoltre sono felice per la partita che ho disputato e per la mia crescita, per la quale è stato fondamentale mister Gattuso».

ARIA DIVERSA A FORMELLO – «Il mister conosce le mie qualità e gli aspetti da migliorare. Sono contento del suo arrivo. Mai vissuta l’atmosfera che si vive adesso a Formello».

DIFESA – «I miei compagni hanno le qualità. Siamo in un ambiente tanto gradevole e abbiamo un solo obiettivo: la vittoria».

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