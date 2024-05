Pagelle Inter Lazio: fa tutto Kamada, Marusic distratto. E il rientro di Provedel... - VOTI

Pagelle Inter Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la 37esima giornata della Serie A 2023/24

PROVEDEL 7: al rientro dopo il lungo infortunio, salva la squadra con interventi più o meno difficili in diverse occasioni.

PATRIC 6.5: attento, ordinato e puntuale nelle chiusure. Difficilmente qualcuno riesce a scappargli.

CASALE 6.5: l’unica nota negativa è il giallo che lo costringe a saltare l’ultima della stagione. Per il resto gara senza sbavature.

GILA 6.5: importante il suo rientro, lo si nota in entrambe le fasi. Oggi non aveva certamente un compito facile ma lo porta a termine. (78′ CATALDI SV).

MARUSIC 5: altra partita in cui è più attento a difendere che a farsi vedere nell’altra fase. Madornale l’errore in marcatura nel finale che porta all’1-1 di Dumfries.

VECINO 6.5: gara di spessore, sfiora anche il gol dell’ex con un diagonale a lato di poco. Presenza determinante in mezzo.

ROVELLA 6.5: Tudor lo chiama in campo e lui risponde presente. Gara di livello, con tante cose positive che si porta dietro. (65′ GUENDOUZI 6: entra a fare legna dietro).

PELLEGRINI 5.5: altra chance non propriamente sfruttata in pieno, lo si nota poco per tutto l’arco della sua gara. (65′ HYSAJ 6: aiuta a contenere fino al gol del pareggio).

ZACCAGNI 6: l’Inter deve ricorrere a continui falli per fermarlo, a tratti sembra imprendibile. Troppa però l’imprecisione nell’ultimo passaggio. (72′ LUIS ALBERTO 6: una buona notizia il suo rientro, ma il copione della gara non era adatto a lui).

KAMADA 7.5: la gara di oggi è l’ennesima conferma che, con l’arrivo di Tudor, il giapponese ha completamente svoltato. Il gol, le imbeccate per Castellanos e i recuperi palla: oggi fa tutto lui nella Lazio. (72′ FELIPE ANDERSON 5.5: non riesce a incidere come vorrebbe).

CASTELLANOS 5.5: il gol annullato è un gioiello, poi continua a fare cose buone e altre meno (il contropiede nel finale grida ancora vendetta). Si sbatte tanto ma non basta.

TUDRO 6.5: Lazio precisa e ordinata che nel primo tempo comanda il gioco, nel secondo protegge l’1-0. Solo un erroraccio di Marusic non gli fa portare a casa tre punti che sarebbero stati pesantissimi.