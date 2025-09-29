 Pagelle Genoa Lazio, i TOP e FLOP della partita di Serie A
40 minuti ago

Cancellieri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Cancellieri

Pagelle Genoa Lazio: ecco i TOP e FLOP della squadra biancoceleste di Sarri e dei rossoblù di Vieira

Ecco le pagelle di Genoa Lazio, match valido per quanto riguarda la quinta giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

I VOTI

GENOA – Leali 5.5; Norton-Cuffy 5.5, Ostigard 6, Vasquez 5, Martin 5 (84’ Venturino s.v); Masini 5.5 (68’ Stanciu 5.5), Frendrup 5; Ellertsson 5.5, Malinovskyi 5.5 (69’ Ekhator 5), Vitinha 5.5 (68’ Carboni 5.5); Colombo 5 (69’ Ekuban 5).

LAZIO – Provedel 6; Marusic 6.5 (31’ Hysaj 6), Gila 6 (84’ Patric s.v), Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (69’ Nuno Tavares 6); Basic 6, Cataldi 6.5 (84’ Pedro s.v), Cancellieri 7.5, Dia 6, Zaccagni 7; Castellanos 7.5 (84’ Provstgaard s.v).

