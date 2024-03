Pagelle Frosinone-Lazio: Castellanos superstar, Felipe anonimo - Lazio News 24

Pagelle Frosinone-Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la ventinovesima giornata della Serie A 2023/24

(inviato al Benito Stirpe) – I top e flop e i voti ai protagonisti di Frosinone-Lazio, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A.

MANDAS 5: Nel primo tempo viene bombardato di conclusioni, fortunatamente spesso imprecise. Non riesce a salvare sul vantaggio di Lirola, poi nella ripresa compie una leggerezza sul gol di Cheddira.

PELLEGRINI 5: Un primo tempo in cui contiene Soulè, ma non Lirola, che sfonda e sigla il gol del vantaggi. (45′ LAZZARI 5.5: Chiude di testa un’ottimo cross di Lirola che sarebbe finito sulla testa dell’attaccante, poi però si divora a campo aperto il pallone del 2-4.)

ROMAGNOLI 6: Attento nelle chiusure, è il migliore del reparto arretrato. Un pò troppo lento in fase d’impostazione, ma si fa perdonare assorbendo Kaio Jorge senza difficoltà.

CASALE 5.5: Una partita difficile, in cui riesce a essere sempre attento, poi però compie una sbavatura importante sul secondo gol dei padroni di casa.

MARUSIC 5: Disastroso con il pallone sanguinoso al 27′ del primo tempo, la catena Gelli-Lirola lo mette in seria difficoltà.

GUENDOUZI 6.5: Asfissiante in marcatura su Mazzitelli, suo l’assist per Zaccagni, che permette alla Lazio di far “abbassare” il Frosinone. Partita di grande sacrificio nel secondo tempo, si trascina la squadra sulle spalle

CATALDI 5.5: Di Francesco studia bene la gabbia per il centrocampo laziale, lui è lento e impreciso nella fase di possesso. Molto meglio senza palla, lotta senza sosta. (56′ VECINO 6: Entra in campo e aggiunge più fisicità al centrocampo, che stava soffrendo il Frosinone. Nel finale prezioso nel murare il tiro del pareggio.)

LUIS ALBERTO 6.5: Cross perfetto per la testa di Castellanos, ci prova con un tiro a botta sicura che Turati respinge con un miracolo, nel finale serve a Kamada la palla per chiudere la partita. Una partita non perfetta in fase difensiva, ma di qualità.

ZACCAGNI 7: Nel primo tempo il più pericoloso dei suoi è lui, e infatti è anche l’artefice del pareggio. Salta Barrenechea e lo fa ammonire, con un giallo non banale che lo condiziona, ma nella ripresa inizia a spegnersi. (86′ KAMADA 4.5: Entra in campo nel finale, e in una manciata di minuti si divora non una, ma ben due palle gol)

FELIPE ANDERSON 4.5: Al 26′ del primo tempo manda Immobile al tiro, ed è l’unica giocata degna di nota. Non si accende praticamente mai. (82′ ISAKSEN SV)

IMMOBILE 5: Una conclusione sul primo palo, coperto bene da Turati e qualche sponda spalle alla porta. Si può racchiudere qui la sua partita, beffata dal gol lampo di Castellanos appena gli cede il posto. (56′ CASTELLANOS 7.5: Entra in campo e in un attimo riesce a ribaltare il match, segnando il pareggio e il sorpasso, da attaccante vero. Poi nel finale serve anche l’assist a Luis Alberto.)