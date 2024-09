Pagelle Dinamo Kiev Lazio: Dia INARRESTABILE, Dele-Bashiru DOMINANTE. Ma Noslin... - VOTI - Lazio News 24

Pagelle Dinamo Kiev Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la prima giornata dell’Europa League 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Dinamo Kiev-Lazio, match valido per la prima giornata dell’Europa League 2024/25.

PROVEDEL 7.5: qualcuno borbottava alla vigilia per la scelta di Baroni. Possono bastare le parate che ha fatto oggi per zittire le critiche? Semplicemente perfetto

MARUSIC 6.5: sempre attento nel suo compito difensivo. In avanti si vede poco, ma il diretto avversario non supera mai il montenegrino

PATRIC 6.5: mette la museruola agli attaccanti avversari, compito non troppo probante questa sera. (57′ GILA 6: entra e contribuisce a mantenere l’ordine nella mezz’ora finale)

ROMAGNOLI 6.5: alza il muro davanti a Provedel, guida senza problemi la difesa questa sera

PELLEGRINI 7: sempre preciso e puntuale nelle chiusure, risponde presente all’occasione che gli concede Baroni. Sarà una pedina importante durante la stagione

ROVELLA 7: sempre al posto giusto e al momento giusto. Chiusure preziose e tempi di gioco dettati come si deve: prestazione più che positiva la sua

VECINO 7: sempre arrembante, perfetto l’assist di prima che manda in porta Dele-Bashiru per il momentaneo 2-0

TCHAOUNA 6.5: buone risposte, in crescendo dopo le ultime apparizioni un po’ così. Si sbatte sempre. (57′ ISAKSEN 6: doveva essere più cattivo sull’occasione che gli capita nella ripresa, ma non entra male)

DELE-BASHIRU 7.5: come un diesel, parte piano ma poi diventa devastante. Gol e assist nel giro di due minuti, il suo zampino c’è eccome su questo successo biancoceleste. (79′ NOSLIN 3: momento pessimo per lui, intervento sciocco che gli costa l’espulsione dopo due minuti)

PEDRO 7: d’esperienza guida l’attacco biancoceleste con la fascia al braccio. Delizioso l’assist per il primo gol di Dia. Sempre propositivo, sfiora il gol nella ripresa. (68′ ZACCAGNI 6: qualche buono spunto verso Torino).

DIA 8: due gol e giocate di fino, come quella che manda in porta Pedro che coglie il palo. Semplicemente inarrestabile, fa le veci del Taty in assenza dell’argentino, è in un momento di forma semplicemente incredibile. (68′ CASTELLANOS 6: finalmente si rivede anche lui, mette benzina nel motore verso la prossima gara)

BARONI 7.5: pratica chiusa già nel primo tempo, contro una squadra non irresistibile come la Dinamo Kiev non era comunque scontato. Mezz’ora di grande Lazio, che sa anche soffrire oltre ad attaccare, e risposte positive dopo il ko di Firenze