Ottavi di Coppa Italia, lo scorso anno fu Jony-show

La Lazio torna negli ottavi di Coppa Italia ad un anno di distanza dall’ultima volta. La stagione scorsa ad essere ospitata all’Olimpico fu la Cremonese di Rastelli, che venne sconfitta con un poker dalla prima squadra della Capitale. Si trattò della partita di Jony Rodriguez, che collezionò ben tre assist nell’occasione. Confermando di avere un ottimo mancino, che già aveva messo in mostra a Cagliari per la testa di Caicedo nella clamorosa vittoria-ribaltone di dicembre 2019. Era il 14 gennaio 2020 e lo spagnolo servì il passaggio decisivo per le reti di Patric, Parolo e Bastos.