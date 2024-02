Orsolini avvisa la Lazio: «L'Europa? E' giusto che i tifosi sognano e noi dobbiamo...»

Orsolini, al termine della partita vinta contro il Lecce il calciatore lancia la sfida ai biancocelesti in vista di domenica

Al termine della partita vinta dal Bologna contro il Lecce, Orsolini ai microfoni dei canali ufficiali del club emiliano rilascia queste dichiarazioni, in vista della Lazio

PAROLE – Pomeriggio perfetto per me e per la squadra. C’è un’atmosfera incredibile, viviamo per questi momenti: non c’è nulla di più bello di festeggiare una vittoria davanti ai nostri tifosi che ci danno sempre entusiasmo e carica. Europa? È giusto che nei tifosi ci sia entusiasmo, ma noi dobbiamo sempre rimanere concentrati, pensare gara per gara e lavorare