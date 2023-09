Orsi: «Scudetto? L’anno scorso nessuno aveva messo Napoli primo e Lazio seconda». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Fernando Orsi, ex portiere della Lazio e attuale commentatore tecnico per Sky Sport, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue parole:

CORSA SCUDETTO– «Allegri ha detto che l’importante è entrare tra le prime quattro, poi quello che viene in più è tutto di guadagnato. Se devo basarmi sulle tre partite di campionato dico che l’Inter è quella che ha qualcosa in più, il Milan dietro e poi dopo le altre che hanno avuto dei passi falsi. Però è presto per fare delle griglie, l’anno scorso nessuno aveva messo Napoli primo e Lazio seconda. Quest’anno mi sembra che l’Inter abbia qualcosa in più delle altre».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA