Orsi: «La differenza tra Sarri e Spalletti? Il gioco di… ». Ecco le parole dell’ex portiere e allenatore

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte l’ex portiere e allenatore Fernado Orsi, ha parlato delle differenze tra Sarri e Spalletti in vista della sfida tra Lazio e Napoli. Le sue parole:

PAROLE– «La differenza tra Sarri e Spalletti? Il gioco di entrambi è bellissimo, ma Spalletti sarà ricordato per aver vinto lo scudetto. Napoli impossibile da disinnescare? Gli azzurri hanno tante alternative, in questo momento trovano soluzioni a qualsiasi situazione di gioco. Attualmente gli azzurri sembrano difficili da fermare. La Lazio dovrà stare attenta venerdì, perché se è vero che quando le riesce a far girare la palla come ha fatto contro l’Atalanta diventa squadra complicata da affrontare, il Napoli ha sempre le contromosse giuste »