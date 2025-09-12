Fernando Orsi compie 64 anni: il messaggio del club per l’ex portiere simbolo della Lazio

Fernando Orsi oggi compie 64 anni: il messaggio del club biancoceleste per l’ex portiere simbolo della Lazio

Oggi, 12 settembre 2025, Fernando Orsi festeggia il suo 64° compleanno. Nato a Roma il 12 settembre 1959, Orsi è stato uno dei portieri più rappresentativi della Lazio negli anni ’80 e ’90, distinguendosi per affidabilità, carisma e attaccamento alla maglia biancoceleste.

Gli inizi e l’arrivo alla Lazio

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Lazio, Orsi debutta tra i professionisti con esperienze in squadre minori prima di approdare stabilmente in Serie A. Il suo primo approdo in maglia biancoceleste avviene nel 1982, in un periodo complesso per il club capitolino, impegnato a consolidare la propria posizione nella massima serie. Portiere di grande reattività e senso della posizione, Orsi si guadagna presto la fiducia di compagni e tifosi.

Il ritorno e gli anni d’oro

Dopo una parentesi lontano da Roma, Orsi torna alla Lazio nel 1989, rimanendo fino al 1998, anno del suo ritiro dal calcio giocato. In questa seconda esperienza, vive da protagonista la crescita del club verso le posizioni di vertice della Serie A, sotto la guida di allenatori come Dino Zoff e Sven-Göran Eriksson. La sua leadership nello spogliatoio e la sua esperienza risultano decisive in un gruppo che si prepara a vincere trofei importanti.

Numeri e trionfi

Con la maglia della Lazio, Fernando Orsi colleziona 136 presenze ufficiali, difendendo i pali con costanza e professionalità. Il momento più alto della sua carriera arriva nel 1998, quando contribuisce alla conquista della Coppa Italia, trofeo che segna anche il suo addio al calcio giocato. Un epilogo perfetto per un atleta che ha sempre incarnato i valori di dedizione e rispetto per la maglia.

Dopo il ritiro

Terminata la carriera da calciatore, Orsi intraprende il percorso da allenatore e commentatore sportivo, mettendo a disposizione la sua esperienza e la sua visione del gioco. La sua voce e le sue analisi sono oggi un punto di riferimento per molti appassionati di calcio.