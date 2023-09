Ordine su Donnarumma: «È un diritto dello spettatore fischiare, ed è libero di farlo»

Ordine, il giornalista ha espresso il suo parere riguardo i fischi rivolti a Donnarumma durante Italia-Ucraina

Il giornalista Francesco Ordine commenta così i fischi di San Siro a Donnarumma durante Italia-Ucraina sul suo profilo Twitter

POST – L’agente si meraviglia dei fischi, Frattesi li definisce insulsi, Spalletti mette tutti in riga (“si sta zitti e si lavora”). Nessuno spiega quei fischi dopo gli insulti a Lukaku per identico rancore. Il fischio è un diritto dello spettatore: Libero fischio in libero stadio.