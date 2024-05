Oratorio Cup, si terrà questo weekend a Roma: ci saranno Cristina Mezzaroma e la sua fondazione. L’appuntamento è al Salaria Sport Village

Questo weekend al Salaria Sport Village si terranno le fase finali della XX edizione della Oratorio Cup. L’evento è organizzato dal CSI e coinvolgerà oltre 1500 atleti che si sfideranno in più di 80 partite. Le categorie coinvolte saranno quelle dell’Under 10, Under 11, Under 12, Under 13, Under 14 e Under 15. Nella giornata di domani, domenica 5 maggio, saranno presenti anche Cristina Mezzaroma e la sua Fondazione S.S. Lazio 1900.