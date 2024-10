Oppini replica a Fabiani: «Se vuoi far casino fallo contro la Juventus e funzionerà»

Oppini replica ad Angelo Fabiani, DS della Lazio, dopo la sua sfuriata del dirigente biancoceleste: ecco il suo messaggio sui social

Francesco Oppini non si trattiene e risponde al DS della Lazio Angelo Fabiani. Il noto opiionista e tifoso della Juve, sul suo profilo X ufficiale, ha così risposto al dirigente.

Ahi ahi Fabiani (Ds Lazio)! Facile lamentarsi del "tuo errore" arbitrale a sfavore, ma non parlare del rigore (mani di Gila) non dato alla Juventus molto prima. Niente di nuovo: se vuoi far casino fallo contro la #juventus e vedrai che funzionerà! #JuventusLazio — Francesco Oppini (@Fraoppini82) October 19, 2024

