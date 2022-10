Onorato: «La Lazio ha le carte del Flaminio. Tutto è in mano a Lotito, noi siamo pronti»

L’assessore allo Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, è tornato a parlare dello Stadio Flaminio e della Lazio

Alessandro Onorato – assessore allo sport grandi eventi turismo del Comune di Roma – è tornato a parlare dell’ipotesi Flaminio come futuro stadio della Lazio. Ecco le sue parole per il Corriere dello Sport:

«La Roma ha avviato un iter e si sta comportando in modo molto serio. Alla Lazio sono state consegnate le carte del Flaminio da oltre un mese ed è tutto nelle mani di Lotito. Aspettiamo una proposta concreta. Noi siamo pronti. Altrimenti di qui a due mesi troveremo una soluzione alternativa. Il Flaminio non può restare in quelle condizioni».