Onorato: «Col sindaco stiamo studiando qualcosa per onorare Mihajlovic»

Alessandro Onorato, Assessore allo Sport del Comune di Roma, ha parlato di Sinisa Mihajlovic nel giorno dell’apertura della camera ardente

Ai microfoni dell’AGI, Alessandro Onorato ha parlato così di Sinisa Mihajlovic:

«Studieremo col sindaco di Roma il modo per onorarlo. I romani, ma non solo, con questo grande abbraccio hanno dimostrato tutto l’affetto che hanno nutrito nei suoi confronti. Con il sindaco studieremo il modo più adeguato per ricordarlo al meglio perché la sua forza gentile è rimasta nei nostri cuori».