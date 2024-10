Onofri: «Baroni ha spirito e lo trasmette alla sua Lazio. Contro il Genoa la vedo così»

Onofri, ex difensore del Genoa, ha parlato così in vista del match tra i liguri e la Lazio in programma oggi: le sue dichiarazioni

Claudio Onofri, a Radiosei, ha così parlato della situazione in casa Lazio in vista del match di oggi contro il Genoa.

LE PAROLE – «Baroni è uno che ha uno spartito che trasmette ai suoi e la metodologia giusta. Ha avuto il tempo necessario per conoscere la rosa. In Europa molto bene, anche se il Twente non mi è parso di livello altissimo, forse per meriti della Lazio stessa. Attraverso l’organizzazione giocatori come Dia, Castellanos e Isaksen possono fare bene, come stiamo vedendo. Il Grifone può puntare sull’orgoglio visto col Bologna, ma i biancocelesti sono ovviamente favoriti. Il Genoa non fa un vero e proprio ‘catenaccio’. Ha un blocco basso, un 4-4-2 classico che può permetterti di ripartire».