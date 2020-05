On this day, la Lazio perde in casa contro il Palerrmo allo scadere

On this day, è il 4 maggio 2008 e la Lazio perde in casa 1-2 contro il Palermo trascinato dalla doppietta di Amauri

Lazio-Palermo 36^ giornata di Serie A. I biancocelesti vogliono assolutamente riscattare la batosta di settimana scorsa contro la Juve (5-2) e approcciano il match in maniera aggressiva. Il vantaggio arriva con il calcio di rigore trasformato da Pandev.

Verso la fine del primo tempo l’arbitro Marelli fischia un altro penalty, questa volta per il Palermo: dal dischetto parte Amauri che si fa neutralizzare il tiro da Muslera. Secondo tempo equilibrato con le due suqadre che si equivalgono, ma a dieci minuti dal termine arriva l’episodio che cambia il match: cross di Balzaretti, Muslera sbaglia l’uscita e Amauri di testa insacca, portando la partita in parità. Non è finita qui, perchè lo stesso attaccante a due minuti dalla fine, sfrutta alla perfezione l’assist di Miccoli e segna il gol che regala al Palermo 3 punti. Lazio sconfitta e beffata.