On this day, la Lazio batte allo scadere il Brescia grazie al gol di Colucci

On this day, è il 4 giugno 1995 e la Lazio, grazie alla rete di Colucci nel recupero, supera il Brescia per 1-0

Nell’ultima giornata di campionato, la Lazio affronta un Brescia già retrocesso e che non ha più niente da chiedere a questa stagione.

I ragazzi di Zeman hanno una missione da compiere: vincere per raggiungere il secondo posto in classifica. Tuttavia, la netta differenza di valori tra le due squadre, in campo viene azzerata ed i padroni di casa soffrono più del previsto. I lombardi giocano a viso aperto e sfiorano il gol in diverse occasioni, ma alla fine la rete di Colucci in zona Cesarini regala tre punti fondamentali alla Lazio. Un successo che permette ai biancocelesti di prendersi il secondo posto in Serie A, miglior piazzamento dopo lo Scudetto conquistato 21 anni prima.