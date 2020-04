L’Italia si prepara alla fase 2 dopo il lockdown: Walter Ricciardi, membro dell’OMS, ha commentato la graduale ripresa

Walter Ricciardi – membro del comitato esecutivo dell’Oms e consulente del ministro della Salute – ha così parlatro a Sky TG24, sulle graduale ripresa dopo il lockdown:

«È assolutamente troppo presto per iniziare la fase 2: i numeri, soprattutto in alcune Regioni, sono ancora pieni di una fase 1 che deve ancora finire. È assolutamente importante non affrettare e continuare».