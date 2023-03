Oggi in campo le ragazze di Catini, in cerca della quinta vittoria consecutiva

Giornata di campionato per la Lazio Women, impegnata alle 15:30 nel match contro la Sassari Torres.

Partita fondamentale per le ragazze di Catini, che con una vittoria arriverebbero alla quinta vittoria consecutiva. Con Cittadella e Napoli ad inseguire, vincere in Sardegna diventa obbligatorio per blindare il primo posto in classifica.