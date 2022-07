Oddi: «Reina se ne va da signore ma ora bisogna prendere due portieri»

Giancarlo Oddi ha parlato a Radiosei dell’addio di Pepe Reina e del calciomercato della Lazio. Le sue parole

Giancarlo Oddi ha parlato a Radiosei dell’addio di Pepe Reina e del calciomercato della Lazio.

PORTIERI – «Stimavo Reina senza conoscerlo, dopo la sua scelta di non esercitare l’opzione di rinnovo automatica ancora di più. Ha preso una decisione da signore, avrebbe avuto un contratto importante malgrado l’età. Gli auguro solo cose positive. Ora è chiaro che ne servono due di portieri, probabilmente la situazione andava prevenuta, siamo riusciti anche in questo. Un club importante deve essere pronto a queste evenienze, per esempio avendo un portiere giovane affidabile. Ora inutile continuare con la telenovela Carnesecchi. Era il preferito di Sarri, ma se non si trova l’accordo con l’Atalanta bisogna andare oltre».