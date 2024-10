Oddi: «Dispiace per l’autogol di Gila, la sua prestazione era da 7! Gigot? Ecco cosa ne penso»

Giancarlo Oddi, ex calciatore biancoceleste, ha parlato così della sconfitta della squadra di Baroni contro la Juventus e del difensore Samuel Gigot

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato così della sconfitta della Lazio contro la Juve e del difensore Samuel Gigot:

PAROLE – «Dispiaciuto per la partita e per l’autogol di Gila. Aveva anche chiesto il cambio. Prestazione da 7, giocare settanta minuti a Torino contro la Juventus è dura. Poi ogni cosa va contro di noi. L’espulsione di Romagnoli c’era, ma la Lazio ha continuato a giocare e anche bene. Questa squadra può avere un problema con qualche infortunio o squalifica di troppo. Baroni conosce i suoi e sa di dover fare un turnover importante, i giocatori gli daranno sempre il massimo. Non è cambiato nulla con la sconfitta, la squadra mi diverte. Coprirsi di più contro certe squadre? Assolutamente no. La Lazio convince così com’è, non deve snaturarsi. Baroni sta dimostrando di essere un allenatore da Lazio. Gigot con Romagnoli? Possono giocare insieme, il francese ha esperienza ed è giusto che inizi a giocare».