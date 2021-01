Oddi: «Inzaghi deve salvare il campionato, buttiamo troppi punti»

Oddi, ex giocatore della Lazio, ha parlato di Inzaghi e del campionato del club biancoceleste. Le sue parole

L’ex calciatore biancoceleste Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di Radio Sei.

«Inzaghi deve trovare un’alternanza al suo modulo tattico. In difesa ci sono problemi evidenti. Hoedt quando ha giocato ha fatto la sua parte, ora però sembra che non serva più a niente. Occorre anche provare cose diverse in questo momento in base ai giocatori a disposizione. Inzaghi deve salvare il campionato, perché non si può continuare a prendere gol in questo modo. Ora è lui che deve capire quali sono i problemi, stiamo buttando punti ogni volta».