Oddi sulla partita contro il Cluj: «L’avversario è più debole della Lazio». Le parole dell’ex difensore biancoceleste

Intervenuto a microfoni di Radiosei l’ex della Lazio, Giancarlo Oddi, ha parlato della sfida che dovrà affrontare oggi la squadra di Sarri contro il Cluj. Ecco cosa ha detto:

PAROLE-«L’avversario è più debole della Lazio, le riserve della squadra di Sarri credo siano superiori alle prime linee romene. Siamo un po’ in emergenza, ma molti di quelli forti giocheranno. Penso ad Immobile e Felipe Anderson. Nel calcio può accadere di tutto, ma sulla carta anche in questo stato non c’è partita. Mi aspetto una prestazione convinta e battagliera da parte della Lazio, mi aspetto una vittoria, fermo restando che andrebbe bene anche un pareggio»