Oddi: «La Lazio ora ha una sua fisionomia. Vietato pensare sia facile col Midtjylland»

L’ex biancoceleste Giancarlo Oddi, ai microfoni di Radiosei, ha parlato in vista della partita di Europa League tra la Lazio e il Midtjylland.

LE PAROLE – «Rispetto per l’avversario, ma domani la Lazio deve mettere sotto il Midjylland. La squadra di Sarri ha una sua fisionomia, è partita forte anche in Europa, servono ulteriori vittorie. Contro il Feyenoord non c’è stata partita, adesso vediamo fuori casa come si comporta la squadra. Vediamo domani sera se possiamo vedere lo stesso impatto. Non pensiamo di essere dei fenomeni per la prima uscita, è vietato presumere che tutto sia facile.

Andare avanti in Europa non è un particolare, diventa importante anche per continuare a coinvolgere più giocatori. Quando inizi ad avere la consapevolezza di essere una squadra che può vincere in modi diversi, la crescita poi si vede in campo. Ci sono più certezze rispetto ai dettami di Sarri».