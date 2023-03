Oddi: «Anderson è una delle più belle conferme della Lazio»

Oddi, l’ex calciatore biancoceleste ai microfoni di Radiosei si sofferma a parlare di Felipe Anderson elogiando le sue qualità

FELIPE ANDERSON – Se ne parla poco di Felipe, ma in realtà è una delle più belle conferme di questa stagione. Lo vedo veramente più ‘giocatore’. Completo, maturo. Bisogna ricordare che la Lazio ha fatto a meno di Immobile a lungo, senza avere un sostituto di ruolo. E non è scontato che lui si sia immedesimato così bene in quel ruolo, tanto da aiutare concretamente la squadra ad ottenere risultati importanti, soprattutto contro le ‘big’, in assenza di Ciro Immobile